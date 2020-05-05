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05 Mayıs 2020, Salı
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sıkı çalışıyor

Hüseyin sıkı çalışıyor

ekibinin stoperi Türkmen, corona virüsü sebebiyle evde oldukları günlerde büyük bir ciddiyetle çalıştıklarını söyledi.

21 yaşındaki savunma oyuncusu "Kulübün hazırladığı programa tamamen uyduk. Şimdi yeniden saha çalışmalarına başladık. Kısa sürede eski tempomuzu yakalarız" ifadesini kullandı.

  1. 5.5.2020
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