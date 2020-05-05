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05 Mayıs 2020, Salı
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Abdülkadir Ömür’den mesaj

Abdülkadir Ömür’den mesaj

Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

20 yaşındaki futbolcu, corona virüsü salgını günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür son olarak "Şimdi abdest alıp namaz kılmanın, Kuran-ı Kerim okumanın tam zamanı. Allah seni evine kapattı, sen ise Allah'a açıl" ifadelerini kullandı.

  1. 5.5.2020
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