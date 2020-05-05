Abdülkadir Ömür’den mesaj
Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
20 yaşındaki futbolcu, corona virüsü salgını günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür son olarak "Şimdi abdest alıp namaz kılmanın, Kuran-ı Kerim okumanın tam zamanı. Allah seni evine kapattı, sen ise Allah'a açıl" ifadelerini kullandı.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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