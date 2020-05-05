Abdülkadir Ömür’den mesaj

20 yaşındaki futbolcu, corona virüsü salgını günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür son olarak "Şimdi abdest alıp namaz kılmanın, Kuran-ı Kerim okumanın tam zamanı. Allah seni evine kapattı, sen ise Allah'a açıl" ifadelerini kullandı.