Trabzonspor'da hedef 2 kupa
Trabzonspor’un hocası Çimşir yeniden antrenmanlara başlayacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı “İki kupa için de savaşacağız” dedi.
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Hüseyin Çimşir, yeniden futbola dönecek olmalarının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Her yeni başlangıç insanda yeni heyecanlar oluşturur. Kaldığımız yerden devam etmek için hazırız. Programlarımızı belirledik ve antrenmanlarımızı bize verilen standartlara uygun şekilde yapmaya çalışacağız. Oyuncularımın da bu heyecanı yaşadıklarını düşünüyorum" dedi. Başarılı teknik adam, Süper Lig ile ilgili kararı beklediklerini kaydetti. Çimşir "Biz çalışmalarımıza başlayacağız. Sonrasında ligler için verilecek kararı bekleyeceğiz. Hedefimiz Süper Lig'i şampiyon tamamlamak, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da hedef 2 kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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