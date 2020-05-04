Şehitlere başsağlığı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Şehitlere başsağlığı

Şehitlere başsağlığı

Şehitlere başsağlığı

Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından şehitleri için bir mesaj yayımlandı.

Yapılan bildiride "'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize geçmiş olsun dileriz" denildi.

  1. 4.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehitlere başsağlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA