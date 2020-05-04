Guilherme çok keyifli
Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada Guilherme ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu Enzo Margues ile futbol oynayarak geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu anları da sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.
Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada Guilherme ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu Enzo Margues ile futbol oynayarak geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu anları da sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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