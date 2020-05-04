Guilherme çok keyifli - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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çok keyifli

Guilherme çok keyifli

Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu ile oynayarak geçiriyor. oyuncu bu anları da hesaplarından sık sık paylaşıyor.

Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu ile oynayarak geçiriyor. oyuncu bu anları da hesaplarından sık sık paylaşıyor.

Guilherme karantinada oğluyla çalışıyor! | İZLEYİN

  1. 4.5.2020
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