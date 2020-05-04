Efsane Cyzio virüsü yendi
Fırtına'nın unutulmaz oyuncularından Jacek Cyzio corona virüsünden kurtuldu. Son testi negatif çıkan 51 yaşındaki Trabzonspor'un eski forveti çok mutlu olduğunu söyledi.
Onet'e Trabzonspor hakkında da konuşan Cyzio "Stat açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştım. Kibar biri. Neredeyse 50 bin taraftarın önünde gösteri maçı yaptık" dedi.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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