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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Efsane Cyzio virüsü yendi

Efsane Cyzio virüsü yendi

Fırtına'nın unutulmaz oyuncularından Jacek Cyzio corona virüsünden kurtuldu. Son testi negatif çıkan 51 yaşındaki 'un eski forveti çok mutlu olduğunu söyledi.

Onet'e hakkında da konuşan Cyzio "Stat açılışında ile tanıştım. Kibar biri. Neredeyse 50 bin taraftarın önünde gösteri maçı yaptık" dedi.

  1. 4.5.2020
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