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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Alexander Sörloth: Değer biliyorlar

: Değer biliyorlar

Alexander Sörloth: Değer biliyorlar

yıldız, ’nin salgında çok büyük bir başarı sağladığını söyledi. Sörloth, “Hükümetin doğru uygulamalarıyla sayı sürekli düşüyor” dedi.

'un süper yıldızı Alexander Sörloth, 'ye döndükten sonra prosedürler gereği 14 günlük karantinaya girmişti. forvet, Türkiye'nin corona virüsü ile mücadelesini ve kendisinin bu günleri nasıl geçirdiğini anlattı. 24 yaşındaki futbolcu "Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin corona virüsü ile mücadelesini başarılı buluyor. çok doğru politikalar uyguluyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte her geçen gün rakamlar aşağı doğru düşüyor. Salgın Türkiye'de bir süredir kontrol altında tutuluyor" dedi.

ÇOK MİNNETTARIM
Norveç'ten döndükten sonra Trabzon'da bir yurda yerleştirildiğini belirten şartları çok iyi bulduğunu söyledi. Başarılı golcü, Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendisini arayarak yakından ilgilendiğini belirtti. Sörloth "Spor Bakanı burada futbolcularla çok ilgili. Sporculara verdiği değeri gösteriyor. Çok iyi bir insan. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sıcakkanlı biri. Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Böyle zorlu günlerde gösterilen bu ilgi beni çok mutlu etti. Minnettarım" diye konuştu.

YURTTA DA İDMANA DEVAM
Alexander Sörloth, Norveç dönüşü yurtta karantinaya alınmıştı. Yıldız isim "Tabii ki evimde gibi değilim ama buranın şartları gayet iyi. Antrenmanlarımı da sürdürüyorum. Bana bir koşu bisikleti gönderildi. Bunun haricinde şınav ve mekik çekerek bireysel idmanlarımı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYULUYOR
Türkiye'de insanlar devletin koyduğu kurallara uyuyor. Herkes evde kalıyor. Böylece durum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Normal hayata dönüşün süresi kısalıyor. Ülkem Norveç'te de durum düzeliyor. Önlemler biraz gevşetilmeye başlandı"

ERTELEME DOĞRUYDU
"Ligde zirvedeydik, kupayı da kazanma yolunda ilerliyorduk. Ancak koronavirüs ortaya çıktı. Bu aşamada liglerin ertelenmesi doğru bir karardı çünkü virüs hızla yayılıyordu. Bu dönemde fiziksel olarak formda kalmak için çalışmayı sürdürdüm. Bu salgın sürecinde iyi bir antrenmanla tamamladığım gün benim için güzel sona eren bir gün oluyor."

GOLLERE DEVAM
"Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbol oynamadığımız bu dönemde bile birçok mesaj attılar. Nasıl olduğumu sordular. Taraftarımızın arkamızda olduğunu bilmek çok güzel. Ligler yeniden başladığı zaman, takım olarak daha iyi işler başaracağız. Ben de daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım. Salgın sonrası güzel zamanlar geçireceğiz"

6 MAYIS'TA İDMANDAYIM
"Küçük gruplar halinde çalışmalar başlıyor. Planlar yapıldı. Benim karantina sürem 6 Mayıs Çarşamba günü doluyor. Ben de mecburi karantina günlerim dolunca tesislerde antrenmanlara başlayabileceğim"

HÜKÜMET EN DOĞRU KARARI ALACAKTIR
"Süper lig'in ne zaman başlayacağı konusunda bir fikir belirtmem doğru olmaz. bu işin karar vericileri var. böyle konularda spekülasyon yapmak doğru bir tavır değil. konuyu tamamen hükümete bırakmamız gerekiyor. onlar en doğru kararı alacaklardır"

  1. 4.5.2020
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