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03 Mayıs 2020, Pazar
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sahaya iniyor

Trabzonspor sahaya iniyor

saha çalışmalarına yarından itibaren başlıyor. “Önce sağlık” diyen Fırtına’da bir dizi önlemler de alındı.

Corona virüsü sebebiyle ertelenen 'i , 12 Haziran'da yeniden başlatmayı planlıyor. Bu konuda çalışmalar sürerken bordo-mavililer de kendi önlemlerini alıyor. Evlerinde bireysel çalışan oyuncular yarından itibaren sahaya inecek. Ancak "Önce sağlık" diyen ekibi öncelikle tüm tedbirleri alacak.

HERKESE TEST
Tesislere giriş-çıkış yasak. Sadece futbolcular, teknik heyet ve sınırlı sayıda personel içeri girebilecek. Bu isimlerin teste girecek.

FARKLI SAATLER
Tüm oyuncular aynı anda tesislerde olmayacak. Futbolcular 5'erli gruplar halinde farklı saatlerde idman yapacak. İdmanda sosyal mesafe korunacak.

ÖNCE KONDİSYON
Haftalardır evde çalışan oyunculara düzenli yükleme yapılacak. Önce kondisyonları belli düzeye çekilecek. Toplu idmanlar sonra start alacak.

MENTAL HAZIRLIK
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve kaptan 'ya bu dönemde ciddi görev düşüyor. İkili takımı yeniden futbola odaklayacak.

  1. 3.5.2020
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