Trabzonspor sahaya iniyor

Corona virüsü sebebiyle ertelenen Süper Lig'i TFF, 12 Haziran'da yeniden başlatmayı planlıyor. Bu konuda çalışmalar sürerken bordo-mavililer de kendi önlemlerini alıyor. Evlerinde bireysel çalışan oyuncular yarından itibaren sahaya inecek. Ancak "Önce sağlık" diyen Karadeniz ekibi öncelikle tüm tedbirleri alacak.



HERKESE TEST

Tesislere giriş-çıkış yasak. Sadece futbolcular, teknik heyet ve sınırlı sayıda personel içeri girebilecek. Bu isimlerin teste girecek.



FARKLI SAATLER

Tüm oyuncular aynı anda tesislerde olmayacak. Futbolcular 5'erli gruplar halinde farklı saatlerde idman yapacak. İdmanda sosyal mesafe korunacak.



ÖNCE KONDİSYON

Haftalardır evde çalışan oyunculara düzenli yükleme yapılacak. Önce kondisyonları belli düzeye çekilecek. Toplu idmanlar sonra start alacak.



MENTAL HAZIRLIK

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve kaptan Jose Sosa'ya bu dönemde ciddi görev düşüyor. İkili takımı yeniden futbola odaklayacak.