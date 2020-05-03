Trabzonspor sahaya iniyor
Trabzonspor saha çalışmalarına yarından itibaren başlıyor. “Önce sağlık” diyen Fırtına’da bir dizi önlemler de alındı.
Corona virüsü sebebiyle ertelenen Süper Lig'i TFF, 12 Haziran'da yeniden başlatmayı planlıyor. Bu konuda çalışmalar sürerken bordo-mavililer de kendi önlemlerini alıyor. Evlerinde bireysel çalışan oyuncular yarından itibaren sahaya inecek. Ancak "Önce sağlık" diyen Karadeniz ekibi öncelikle tüm tedbirleri alacak.
HERKESE TEST
Tesislere giriş-çıkış yasak. Sadece futbolcular, teknik heyet ve sınırlı sayıda personel içeri girebilecek. Bu isimlerin teste girecek.
FARKLI SAATLER
Tüm oyuncular aynı anda tesislerde olmayacak. Futbolcular 5'erli gruplar halinde farklı saatlerde idman yapacak. İdmanda sosyal mesafe korunacak.
ÖNCE KONDİSYON
Haftalardır evde çalışan oyunculara düzenli yükleme yapılacak. Önce kondisyonları belli düzeye çekilecek. Toplu idmanlar sonra start alacak.
MENTAL HAZIRLIK
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve kaptan Jose Sosa'ya bu dönemde ciddi görev düşüyor. İkili takımı yeniden futbola odaklayacak.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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