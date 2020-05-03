Hosseini ile devam

Trabzonspor 2 yıl önce Esteghlal'den kadrosuna kattığı genç stoper Majid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bordo-mavili kulüp Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Hosseini ve menajeriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanırken sözleşmeyle ilgili detayların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.