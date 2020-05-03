En karlısı Trabzonspor

Trabzonspor, Nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavililerin hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 69.8'lik bir artış yaşadı. Böylece Karadeniz devine güvenenler kazandı. Fırtına, borsada da yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı solladı.



SON 4 AYDA HEP ÖNDE

Spor şirketlerinin 2020 yılının Ocak-Nisan dönemindeki perfomanslarına bakıldığında da Trabzonspor rakiplerinin önünde yer aldı. 4 aylık dönemde bordomavililer, yatırımcılarına yüzde 146.5 kazandırdı. Galatasaray yüzde 27'lik kazanç sağladı. Fenerbahçe 28.9, Beşiktaş'ın hisseleri ise 12.7 değer kaybetti.