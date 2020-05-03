En karlısı Trabzonspor
Trabzonspor, Nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavililerin hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 69.8'lik bir artış yaşadı. Böylece Karadeniz devine güvenenler kazandı. Fırtına, borsada da yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı solladı.
Trabzonspor, Nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavililerin hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 69.8'lik bir artış yaşadı. Böylece Karadeniz devine güvenenler kazandı. Fırtına, borsada da yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı solladı.
SON 4 AYDA HEP ÖNDE
Spor şirketlerinin 2020 yılının Ocak-Nisan dönemindeki perfomanslarına bakıldığında da Trabzonspor rakiplerinin önünde yer aldı. 4 aylık dönemde bordomavililer, yatırımcılarına yüzde 146.5 kazandırdı. Galatasaray yüzde 27'lik kazanç sağladı. Fenerbahçe 28.9, Beşiktaş'ın hisseleri ise 12.7 değer kaybetti.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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