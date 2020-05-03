Abdülkadir Ömür: Futbolu özledim

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, çocukluğundan beri hiç bu kadar uzun süre futboldan uzak kalmadığını söyledi. Corona virüsü günlerini Çarşıbaşı'nda ailesiyle birlikte geçiren 20 yaşındaki futbolcu "Futbol oynamayı çok özledim. Kendimi bildim bileli hep topun peşinde koştum. Dolayısıyla bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Tabii bu konuda karar devlet büyüklerimize ait" dedi. Başarılı futbolcu "Alınacak her karara saygım sonsuz. Hedefimiz ligde bulunduğumuz noktayı son ana kadar koruyarak kupayı kaldırmak. En büyük hayalim bu" ifadelerini kullandı. Abdülkadir Ömür, köyde yaptığı çalışmalarla kendini hazır tutuyor.