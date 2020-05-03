Abdülkadir Ömür: Futbolu özledim
Abdülkadir Ömür, corona virüsü günlerini Çarşıbaşı ilçesinde ailesiyle birlikte geçiriyor Genç yıldız “Futbol oynamayı özledim. Ancak tabii ki karar devlet büyüklerimizin” dedi.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, çocukluğundan beri hiç bu kadar uzun süre futboldan uzak kalmadığını söyledi. Corona virüsü günlerini Çarşıbaşı'nda ailesiyle birlikte geçiren 20 yaşındaki futbolcu "Futbol oynamayı çok özledim. Kendimi bildim bileli hep topun peşinde koştum. Dolayısıyla bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Tabii bu konuda karar devlet büyüklerimize ait" dedi. Başarılı futbolcu "Alınacak her karara saygım sonsuz. Hedefimiz ligde bulunduğumuz noktayı son ana kadar koruyarak kupayı kaldırmak. En büyük hayalim bu" ifadelerini kullandı. Abdülkadir Ömür, köyde yaptığı çalışmalarla kendini hazır tutuyor.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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