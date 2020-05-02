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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kaplan’dan Berat itirafı

Kaplan’dan Berat itirafı

'nin eski , 'un eski öğrencisi 'i istediğini ifade etti.

'nin eski Mustafa Kaplan, 'un eski öğrencisi 'i istediğini ifade etti. Kaplan, "Berat Özdemir'i Trabzonspor ile Avrupa'dan ve Udinese istemişti ancak transfer olmayınca kaldı" dedi. Orta sahada oynayan 21 yaşındaki Berat, Gençlerbirliği'nde bu sezon 24 maçta 1 gol kaydetti.
  1. 2.5.2020
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