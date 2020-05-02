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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kaldığımız yerden devam

Kaldığımız yerden devam

Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran 'nin yerel gazetesi Stoke-on-Trent'e konuştu.

Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran 'nin yerel gazetesi Stoke-on-Trent'e konuştu. Sakatlığını atlattığını açıklayan Senegalli oyuncu, "'de çok tutkulu tarafarlar var. Bunu 'dayken de gördüm. Ancak Trabzonsporlular daha farklı ve bizim için ciddi bir itici güç" dedi. Salgının sonlanmasını ve futbola geri dönmeyi hayal ettiklerini belirten Ndiaye, "Kaldığımız yerden devam etmek ve sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Tüm ekip yapabileceğimize inanıyor" ifadelerini kullandı. Bu arada Stoke City'nin Ndiaye'yi 'a satma ya da tekrar kiralama fikrine olumlu baktığı da kaydedildi.
  1. 2.5.2020
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