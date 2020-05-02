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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kakışım unutulmadı

Kakışım unutulmadı

Bordo-mavili kulübün eski asbaşkanlarından anıldı. Yönetim, kulüp hesabından paylaştığı mesajda, “01.05.1994 tarihinde aramızdan ayrılan eski asbaşkanlarımızdan Kenan Kakışım’ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

Bordo-mavili kulübün eski asbaşkanlarından anıldı. Yönetim, kulüp hesabından paylaştığı mesajda, "01.05.1994 tarihinde aramızdan ayrılan eski asbaşkanlarımızdan Kenan Kakışım'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
  1. 2.5.2020
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