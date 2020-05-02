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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Gelirsen biri senin

Gelirsen biri senin

Futbola başladığı Estudiantes'ten Jose 'ya çağrılar devam ediyor... Bu kez de Arjantin ekibinin, 'tan ettiği 'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi.

Futbola başladığı Estudiantes'ten Jose 'ya çağrılar devam ediyor... Bu kez de Arjantin ekibinin, 'tan ettiği 'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından kramponlar ve topları paylaşan Rojo, "Gelirsen bir tanesini sana vereceğim söz" mesajı yolladı.
  1. 2.5.2020
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