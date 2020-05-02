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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fırtına başlıyor

Fırtına başlıyor

Bordo-mavili takım, saha idmanlarını başlatma kararı aldı. Çalışma programı, ’nun vereceği rapora göre belirlenecek... Futbolculara öncelikle ‘kondisyon yüklemesi’ yapılacak...

'da corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından antrenmanlar iptal edilmiş ve futbolculara bireysel çalışmaları için programlar verilmişti. Bir ayı aşkın süredir evde devam eden çalışmaların ardından yönetim kurulu ve teknik ekibin ortak görüşü sonrası saha antrenmanların başlamasına karar verildi. Daha önce 2 Mayıs olarak açıklanan toplanma tarihi sokağa çıkma yasağı nedeniyle 4 Mayıs'a ertelenirken, pazartesi günü 'nde ilk idman gerçekleştirilecek.

Antrenmanların nasıl yapılacağı ise 'nun 'na vereceği rapora göre belli olacak. Teknik heyet, kurulun tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir antrenman programı hazırlayacak. Çalışmalar buna göre gerçekleştirilecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in uzun süredir saha antrenmanı yapılmamasından dolayı sezon başındaki gibi ilk etapta oyunculara kondisyon yüklemesi ve bazı testler yapacağı öğrenildi. Taktik çalışmalara kademeli olarak geçilecek.

  1. 2.5.2020
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