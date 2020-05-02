Fırtına başlıyor
Bordo-mavili takım, saha idmanlarını başlatma kararı aldı. Çalışma programı, Bilim Kurulu’nun vereceği rapora göre belirlenecek... Futbolculara öncelikle ‘kondisyon yüklemesi’ yapılacak...
Trabzonspor'da corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından antrenmanlar iptal edilmiş ve futbolculara bireysel çalışmaları için programlar verilmişti. Bir ayı aşkın süredir evde devam eden çalışmaların ardından yönetim kurulu ve teknik ekibin ortak görüşü sonrası saha antrenmanların başlamasına karar verildi. Daha önce 2 Mayıs olarak açıklanan toplanma tarihi sokağa çıkma yasağı nedeniyle 4 Mayıs'a ertelenirken, pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk idman gerçekleştirilecek.
Antrenmanların nasıl yapılacağı ise Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'na vereceği rapora göre belli olacak. Teknik heyet, kurulun tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir antrenman programı hazırlayacak. Çalışmalar buna göre gerçekleştirilecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in uzun süredir saha antrenmanı yapılmamasından dolayı sezon başındaki gibi ilk etapta oyunculara kondisyon yüklemesi ve bazı testler yapacağı öğrenildi. Taktik çalışmalara kademeli olarak geçilecek.
- 2.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fırtına başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.