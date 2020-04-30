Trabzonspor'da Chakvetadze heyecanı

Trabzonspor'un KAA Gent'in 20 yaşındaki yıldızı Giorgi Chakvetadze için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İzleme komitesi tarafından belirlenen Gürcü orta sahanın transfer gündemine girmesi taraftarları heyecanlandırdı.





Sosyal medyada, "Chakvetadze geleceğin yıldızı olur", "Çok önemli bir potansiyeli var" yorumları yapan bordo - mavililer, yönetime, "Gürcü yeteneği kaçırmayalım" mesajı gönderdiler. Belçika ve Gürcistan basını da Trabzonspor'un girişimleri doğrularken, Gent'in oyuncuya çok fazla talip olduğunu iddia ettiği bildirildi. Yönetimin, Chakvetadze için imkanları zorlaması bekleniyor.