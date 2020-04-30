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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Transferde fırtına esecek! Teklif yapıldı

'da Chakvetadze heyecanı

Trabzonspor'da Chakvetadze heyecanı

Fırtına, ’in Gürcü orta sahası için girişimlerini sürdürüyor. Taraftardan da yetenekli genç için, ‘Kaçırmayın’ mesajı geldi. da genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

'un KAA 'in 20 yaşındaki yıldızı Giorgi Chakvetadze için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İzleme komitesi tarafından belirlenen Gürcü orta sahanın transfer gündemine girmesi taraftarları heyecanlandırdı.


Sosyal medyada, "Chakvetadze geleceğin yıldızı olur", "Çok önemli bir potansiyeli var" yorumları yapan bordo - mavililer, yönetime, "Gürcü yeteneği kaçırmayalım" mesajı gönderdiler. ve basını da Trabzonspor'un girişimleri doğrularken, Gent'in oyuncuya çok fazla talip olduğunu iddia ettiği bildirildi. Yönetimin, Chakvetadze için imkanları zorlaması bekleniyor.

  1. 30.4.2020
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