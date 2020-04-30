Trabzonspor'da Chakvetadze heyecanı
Fırtına, Gent’in Gürcü orta sahası için girişimlerini sürdürüyor. Taraftardan da yetenekli genç için, ‘Kaçırmayın’ mesajı geldi. Trabzonspor da genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Trabzonspor'un KAA Gent'in 20 yaşındaki yıldızı Giorgi Chakvetadze için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.
İzleme komitesi tarafından belirlenen Gürcü orta sahanın transfer gündemine girmesi taraftarları heyecanlandırdı.
Sosyal medyada, "Chakvetadze geleceğin yıldızı olur", "Çok önemli bir potansiyeli var" yorumları yapan bordo - mavililer, yönetime, "Gürcü yeteneği kaçırmayalım" mesajı gönderdiler. Belçika ve Gürcistan basını da Trabzonspor'un girişimleri doğrularken, Gent'in oyuncuya çok fazla talip olduğunu iddia ettiği bildirildi. Yönetimin, Chakvetadze için imkanları zorlaması bekleniyor.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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