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30 Nisan 2020, Perşembe
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Maskeyle oynanmaz

Maskeyle oynanmaz

, ’da ligin iptal edilmesini değerlendirirken, “Maske ile antrenmanda bile zorlanıyorduk. Maç yapmak hiç kolay değil” dedi.

'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Ligue 1'in iptal edilmesini değerlendirdi. Kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Yusuf, "Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık" dedi. Yıldız futbolcu, maske ile oynama konusunda ise, "Performans idmanlarında maske taktığımızda antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa istediklerini yapamazsın" yorumu yaptı.

EURO 2020 SEVİNCİ!

Yusuf, EURO 2020'nin iptal edilmesinin iyi olduğunu da belirterek, "Finallerde oynamayı çok istiyordum" dedi. , finalleri gelecek yıla ertelemişti.

  1. 30.4.2020
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