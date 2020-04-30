Maskeyle oynanmaz
Yusuf Yazıcı, Fransa’da ligin iptal edilmesini değerlendirirken, “Maske ile antrenmanda bile zorlanıyorduk. Maç yapmak hiç kolay değil” dedi.
Trabzonspor'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesini değerlendirdi. Kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Yusuf, "Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık" dedi. Yıldız futbolcu, maske ile oynama konusunda ise, "Performans idmanlarında maske taktığımızda antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa istediklerini yapamazsın" yorumu yaptı.
EURO 2020 SEVİNCİ!
Yusuf, EURO 2020'nin iptal edilmesinin iyi olduğunu da belirterek, "Finallerde oynamayı çok istiyordum" dedi. UEFA, finalleri gelecek yıla ertelemişti.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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