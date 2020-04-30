Hüseyin’den çağrı
Savunmanın başarılı ismi Hüseyin Türkmen, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada, evini mini bir spor salonuna çevirdi. 22 yaşındaki stoper, çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, taraftarlara da evde kalmaları çağrısı yaptı. Türkmen, herkesin uzmanların çağrılarına uyması gerektiğini de söyledi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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