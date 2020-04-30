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30 Nisan 2020, Perşembe
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Hüseyin’den çağrı

Hüseyin’den çağrı

Savunmanın başarılı ismi , Covid 19 nedeniyle lige verilen arada, evini mini bir spor salonuna çevirdi. 22 yaşındaki stoper, çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, taraftarlara da evde kalmaları çağrısı yaptı. Türkmen, herkesin uzmanların çağrılarına uyması gerektiğini de söyledi.

Savunmanın başarılı ismi , Covid 19 nedeniyle lige verilen arada, evini mini bir spor salonuna çevirdi. 22 yaşındaki stoper, çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, taraftarlara da evde kalmaları çağrısı yaptı. Türkmen, herkesin uzmanların çağrılarına uyması gerektiğini de söyledi.
  1. 30.4.2020
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