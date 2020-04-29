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29 Nisan 2020, Çarşamba
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’dan teklif aldım

Trabzon’dan teklif aldım

'un orta saha oyuncusu , devre arasında 'dan teklif aldığını açıkladı.

'un orta saha oyuncusu , devre arasında 'dan teklif aldığını açıkladı. "Bir çok teklif vardı. En ciddisi ise Trabzonspor'dan geldi ama bu zor dönemde Kayserispor'u bırakmak istemedim" diyen 25 yaşındaki Hasan, ligde Lemina ve Sosa'yı beğendiğini belirterek, "Sosa teknik ve futbol zekası anlamında çok farklı bir oyuncu" dedi.
  1. 29.4.2020
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