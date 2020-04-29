Sörloth’a 6. katta özel oda
Norveç'ten dönen Alexander Sörloth, corona virüsü kuralları gereği 14 günlüğüne karantina altına alınmıştı
Norveç'ten dönen Alexander Sörloth, corona virüsü kuralları gereği 14 günlüğüne karantina altına alınmıştı. 61Saat sitesi, Sörloth'un Gülbaharhatun KYK yurdundaki odasını görüntüledi. 6. kata yerleştirilen yıldız ismin odası, Trabzonspor'un da katkılarıyla özel olarak donatıldı. Spor aletleri ve kişisel antrenman kitleri gönderilen golcü oyuncunun 6 Mayıs'ta takıma katılması planlanıyor.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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