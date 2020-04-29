Sörloth’a 6. katta özel oda

Norveç'ten dönen Alexander Sörloth, corona virüsü kuralları gereği 14 günlüğüne karantina altına alınmıştı. 61Saat sitesi, Sörloth'un Gülbaharhatun KYK yurdundaki odasını görüntüledi. 6. kata yerleştirilen yıldız ismin odası, Trabzonspor'un da katkılarıyla özel olarak donatıldı. Spor aletleri ve kişisel antrenman kitleri gönderilen golcü oyuncunun 6 Mayıs'ta takıma katılması planlanıyor.





