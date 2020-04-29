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29 Nisan 2020, Çarşamba
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ile kıyaslamayın

Nwakaeme ile kıyaslamayın

'un efsane ismi , ile kıyaslanmayı istemedi.

'un efsane ismi , ile kıyaslanmayı istemedi. Gineli yıldız, hem kendisinin hem de Nwakaeme'nin Trabzonspor formasını terlettiğine dikkat çekerek, "İyi oyuncu, önemli bir oyuncu ama benim Nwakaeme ile kıyaslanmak hoşuma gitmiyor. Hepimiz Trabzonsporluyuz. Beni , , Galatasaraylı oyuncularla kıyaslasınlar" dedi.
  1. 29.4.2020
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