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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'ya talip var! "Umarım bize gelir"

Jose Sosa'ya talip var! "Umarım bize gelir"

'un Arjantinli yıldızı için flaş gelişme... Tangocu'nun eski kulübü Estudiantes'in şu anda teknik direktörlüğünü üstlenen Leandro Desábato, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Umarım ben takımın başındayken Sosa gelir." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini toplayan 'ya, eski kulübü Estudiantes'in teknik direktörü Leandro Desábato talip oldu.

Infocielo.com adlı internet sitesinde Sosa ile ilgili Desábato 'nun açıklamaları şu şekilde yer aldı;

"Umarım Sosa ile çalışabilirim. Bu kararı verdiğinde hoş karşılayacağım. Umarım ben burada teknik direktörlüğe devam ederken Sosa gelir. Jose'yi yönlendirmek çok güzel olurdu.

Daha dün onunla konuştum. Sık sık birbirimize mesaj atıyoruz ve iyi bir ilişkimiz var. Bizi analiz ettiğini ve takipte kaldığını söyledi. Corona virüsü (koronavirüsü) salgını nedeniyle tıpkı burada olduğu gibi, onlar da orada karantinada. Muhtemelen 10 gün içerisinde antrenmana başlayacaklar. Biz bir zorunluluk içerisinde değiliz. Herkesin kendi arzusu dahilinde olaylar gelişmeli."

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 16:13
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