Ekuban için 10 milyon euro

Al Hilal, Caleb Ekuban'ı transfer listesine almıştı. GhanaSoccernet, Suudi ekibinin, Trabzonspor'a yapacağı teklifi açıkladı. "Al Hilal, Trabzonspor'un formda oyuncusu için 10 milyon euro ve bir futbolcu teklifi yapmayı düşünüyor" diyen site, önerilecek oyuncunun bir forvet olduğunu duyurdu. Haberde, Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz tapusunu Leeds United'dan aldığı Ekuban'ın bordo- mavili takımda patlama yaptığı belirtilirken; Celtic, Glasgow Rangers ve Lazio'nun da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Al Hilal'in 25 yaşındaki golcü için önce davranarak resmi teklifi ileten ilk kulüp olmaya hazırlandığı bildirildi.

Haziran 2022'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi olan Ekuban bu sezon 25 maçta 8 gol+6 asiste imza attı.