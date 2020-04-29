Ekuban için 10 milyon euro
Gana basını, Al Hilal’in Ekuban için yapacağı teklifi açıkladı.
Al Hilal, Caleb Ekuban'ı transfer listesine almıştı. GhanaSoccernet, Suudi ekibinin, Trabzonspor'a yapacağı teklifi açıkladı. "Al Hilal, Trabzonspor'un formda oyuncusu için 10 milyon euro ve bir futbolcu teklifi yapmayı düşünüyor" diyen site, önerilecek oyuncunun bir forvet olduğunu duyurdu. Haberde, Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz tapusunu Leeds United'dan aldığı Ekuban'ın bordo- mavili takımda patlama yaptığı belirtilirken; Celtic, Glasgow Rangers ve Lazio'nun da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Al Hilal'in 25 yaşındaki golcü için önce davranarak resmi teklifi ileten ilk kulüp olmaya hazırlandığı bildirildi.
Haziran 2022'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi olan Ekuban bu sezon 25 maçta 8 gol+6 asiste imza attı.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ekuban için 10 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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