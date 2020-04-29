Covid-19 sonrasına en hazır kulüp Trabzonspor
Salgınla gelen mali kriz altyapının önemini artırırken, bordomavililer A takımda bu sezon oynattığı 13 öz evladıyla geleceğe güvenle bakıyor.
Ekonomik olarak zaten sıkıntı yaşayan Süper Lig'de kulüpler, koronavirüs salgını ile iyice krize girdi. Liglere ara verilmesiyle birçok takım, oyuncuların maaşlarında indirime gitmesini isterken, artık 'milyon euro'luk transfer yapma devrinin biteceği ve altyapıların öneminin artacağı belirtiliyor. Trabzonspor bu bağlamda en hazırlıklı kulüp olarak dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelmesiyle mali yapılanmaya giden bordo-mavililer, takım giderlerini azaltıp, alt yapıdan yetişen isimlere yönelmenin avantajını yaşıyor.
GENÇLİK ORDUSU
Karadeniz ekibi bu sezon oynadığı UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında altyapısından yetişen 13 oyuncuya forma şansı verdi. Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin ve Serkan takımın önemli aktörleri haline geldi. Abdurrahim Dursun, Arda, Sefa Kınalı, Kerem, Taha Tunç, Muhammet Akpınar, Koray ve ara transferde Sarıyer'e kiralanan Cafer Tosun'a ise geleceğin teminatı olarak bakılıyor. Ligde lider olan Fırtına'nın korona sonrası altyapı hamlesi sayesinde başarılarını daha da artıracağı belirtiliyor.
SERKAN 21 YAŞINDA
Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz kasım ayında A takıma dahil edilen Serkan Asan, 21 yaşına girdi. Yönetim, twitter adresinden genç oyuncuya 'Mutlu yıllar' diledi. Bu sezon 12 maçta şans bulan ve performansı ile göz dolduran Serkan'ın hedefi gelecekte takımın değişmez sağ beki olmak.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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