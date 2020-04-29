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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Covid-19 sonrasına en hazır kulüp

Covid-19 sonrasına en hazır kulüp Trabzonspor

Salgınla gelen mali kriz altyapının önemini artırırken, bordomavililer A takımda bu sezon oynattığı 13 öz evladıyla geleceğe güvenle bakıyor.

Ekonomik olarak zaten sıkıntı yaşayan 'de kulüpler, koronavirüs salgını ile iyice krize girdi. Liglere ara verilmesiyle birçok takım, oyuncuların maaşlarında indirime gitmesini isterken, artık 'milyon euro'luk yapma devrinin biteceği ve altyapıların öneminin artacağı belirtiliyor. bu bağlamda en hazırlıklı kulüp olarak dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelmesiyle mali yapılanmaya giden bordo-mavililer, takım giderlerini azaltıp, alt yapıdan yetişen isimlere yönelmenin avantajını yaşıyor.

GENÇLİK ORDUSU

ekibi bu sezon oynadığı Avrupa Ligi, Süper Lig ve maçlarında altyapısından yetişen 13 oyuncuya forma şansı verdi. Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin ve Serkan takımın önemli aktörleri haline geldi. Abdurrahim Dursun, Arda, Sefa Kınalı, Kerem, Taha Tunç, Muhammet Akpınar, Koray ve ara transferde Sarıyer'e kiralanan Cafer Tosun'a ise geleceğin teminatı olarak bakılıyor. Ligde lider olan Fırtına'nın korona sonrası altyapı hamlesi sayesinde başarılarını daha da artıracağı belirtiliyor.

SERKAN 21 YAŞINDA

Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz kasım ayında A takıma dahil edilen Serkan Asan, 21 yaşına girdi. Yönetim, twitter adresinden genç oyuncuya 'Mutlu yıllar' diledi. Bu sezon 12 maçta şans bulan ve performansı ile göz dolduran Serkan'ın hedefi gelecekte takımın değişmez sağ beki olmak.

  1. 29.4.2020
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