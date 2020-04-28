Son dakika: Transferi duyurdular! Ekuban için 10 milyon ve golcü teklifi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Transferi duyurdular! Ekuban için 10 milyon ve golcü teklifi

Transferi duyurdular! Ekuban için 10 milyon ve golcü teklifi

'da son dakika gelişmesi... Bordo mavili kulüp, bir yandan gelecek sezonun planlamalarını yaparken, diğer yandan da elindeki oyuncuları en yüksek bonservis rakamına satarak transfer için bütçe yaratmaya çalışıyor. Bu bağlamda, tüm dünyada piyasası olan isimlerden biri olan için Arap kulüplerinden ilk teklif geliyor. Ganalı yıldız için kesenin ağzını açan , bordo mavililere ileteceği transfer teklifini belirledi bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'un yıldızı paylaşılamıyor! Gana medyası, golcü ismin transferine dair yaptığı haberde okuyucularına 'in bordo-mavililere yapacağı teklifi duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde aktarıldı;

"Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Trabzonspor'un formda oyuncusu Caleb Ekuban için 10 milyon euro ve bir oyuncu teklifi yapmayı düşünüyor.

Türk devi, geçtiğimiz yaz oyuncunun tapusunu İngiliz ekibi Leeds United'dan almıştı.

Ganalı milli yıldız Türkiye'de patlama yaptı ve şu anda kulüpten ayrılması beklenilen isimlerden biri. Celtic, Glasgow Rangers ve Lazio da oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iletti.

Ancak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 25 yaşındaki golcü için resmi teklifi ileten ilk kulüp olmanın hazırlığında.

Ghanasoccer'ın edindiği bilgilere göre Al Hilal, Trabzonspor'un en değerli oyuncularından biri olan Ekuban'ın takımını ikna etmek için 10 milyon euro ve Suriyeli forvet Omer Al Soma'yı teklif etmeyi planlıyor. Suudi ekibi, bu teklifi, bordo mavililerle yapacağı müzakerelerde masaya yatıracak.

Öte yandan Al Hilal teknik direktörü Milojevic'in, sezonu açıldığında İtalya'nın Chievo takımıyla anlaşmaya varacağı iddia ediliyor.

Haziran 2022'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Ekuban bu sezon 25 müsabakada rol aldı ve 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı."

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 11:11
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