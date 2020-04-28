Transferi duyurdular! Ekuban için 10 milyon ve golcü teklifi
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Bordo mavili kulüp, bir yandan gelecek sezonun planlamalarını yaparken, diğer yandan da elindeki oyuncuları en yüksek bonservis rakamına satarak transfer için bütçe yaratmaya çalışıyor. Bu bağlamda, tüm dünyada piyasası olan isimlerden biri olan Caleb Ekuban için Arap kulüplerinden ilk teklif geliyor. Ganalı yıldız için kesenin ağzını açan Al Hilal, bordo mavililere ileteceği transfer teklifini belirledi bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban paylaşılamıyor! Gana medyası, golcü ismin transferine dair yaptığı haberde okuyucularına Al Hilal'in bordo-mavililere yapacağı teklifi duyurdu.
Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde aktarıldı;
"Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Trabzonspor'un formda oyuncusu Caleb Ekuban için 10 milyon euro ve bir oyuncu teklifi yapmayı düşünüyor.
Türk devi, geçtiğimiz yaz oyuncunun tapusunu İngiliz ekibi Leeds United'dan almıştı.
Ganalı milli yıldız Türkiye'de patlama yaptı ve şu anda kulüpten ayrılması beklenilen isimlerden biri. Celtic, Glasgow Rangers ve Lazio da oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iletti.
Ancak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 25 yaşındaki golcü için resmi teklifi ileten ilk kulüp olmanın hazırlığında.
Ghanasoccer'ın edindiği bilgilere göre Al Hilal, Trabzonspor'un en değerli oyuncularından biri olan Ekuban'ın takımını ikna etmek için 10 milyon euro ve Suriyeli forvet Omer Al Soma'yı teklif etmeyi planlıyor. Suudi ekibi, bu teklifi, bordo mavililerle yapacağı müzakerelerde masaya yatıracak.
Öte yandan Al Hilal teknik direktörü Milojevic'in, transfer sezonu açıldığında İtalya'nın Chievo takımıyla anlaşmaya varacağı iddia ediliyor.
Haziran 2022'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Ekuban bu sezon 25 müsabakada rol aldı ve 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı."
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 11:11
- Emre Bol: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı
- Cafu'dan karantina resitali! Anıları tazeledi...
- Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı!
- Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna canlı yayında flaş yanıt!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi duyurdular! Ekuban için 10 milyon ve golcü teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.