Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi!
Sağ bek Burak Kapacak’ın transferi için önemli mesafe alan Trabzonspor, takım arkadaşı Ali Akman için de görüşmeleri sürdürüyor.
Trabzonspor, Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman ve 20 yaşındaki sağ beki Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İki oyuncunun da uzun süredir takip edildiği ve transfer edilmeleri durumunda gelecekte çok ciddi bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Bursaspor Yönetimi ile transfer için bir süredir görüşme halinde olan bordo-mavili kurmaylar, oyuncuların da gönlünün Trabzonspor'da oynamaktan yana olduğu bilgisine ulaşınca girişimlerini yoğunlaştırdı.
'SEVE SEVE OYNARIM'
Burak Kapacak, "Her futbolcu Trabzonspor'da oynamak ister. Beni istemeleri gurur verici. Kulüpler anlaşırsa seve seve bordo-mavili formayı giyerim" dedi. İki oyuncuyla başka kulüplerin de ilgilenmesine rağmen, Trabzonspor'un uzun zamandır uğraş vermesinin avantajıyla bir adım önde olduğu belirtiliyor. Son yıllarda genç oyunculara yatırımı gelenekselleştiren yönetim, Bursaspor'u ikna etmesi halinde Burak ve Ali Akman'ı renklerine bağlayacak.
7 ASİST YAPTI
Burak Kapacak bu sezon Bursaspor forması ile TFF 1. Lig'de 18 maçta 7 asistlik performans sergiledi. Asist krallığında ilk 4 içinde bulunan genç futbolcu sağ bekin yanı sıra kanatta da görev yapıyor. Hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor.
ALİ'DEN 4 GOL
Ali Akman ise 19 maçta forma giyerken 4 gol+1 asistlik performans ortaya koydu. U18 Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki oyuncu kanatlarda da forma giyebiliyor.
- 28.4.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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