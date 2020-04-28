Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi!

'dan çifte hamlesi!

Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi!

Sağ bek ’ın transferi için önemli mesafe alan , takım arkadaşı için de görüşmeleri sürdürüyor.

, 'un 18 yaşındaki forveti ve 20 yaşındaki sağ beki 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İki oyuncunun da uzun süredir takip edildiği ve edilmeleri durumunda gelecekte çok ciddi bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Bursaspor Yönetimi ile transfer için bir süredir görüşme halinde olan bordo-mavili kurmaylar, oyuncuların da gönlünün Trabzonspor'da oynamaktan yana olduğu bilgisine ulaşınca girişimlerini yoğunlaştırdı.

'SEVE SEVE OYNARIM'
Burak Kapacak, "Her futbolcu Trabzonspor'da oynamak ister. Beni istemeleri gurur verici. Kulüpler anlaşırsa seve seve bordo-mavili formayı giyerim" dedi. İki oyuncuyla başka kulüplerin de ilgilenmesine rağmen, Trabzonspor'un uzun zamandır uğraş vermesinin avantajıyla bir adım önde olduğu belirtiliyor. Son yıllarda genç oyunculara yatırımı gelenekselleştiren yönetim, Bursaspor'u ikna etmesi halinde Burak ve Ali Akman'ı renklerine bağlayacak.

7 ASİST YAPTI
Burak Kapacak bu sezon Bursaspor forması ile TFF 1. Lig'de 18 maçta 7 asistlik performans sergiledi. Asist krallığında ilk 4 içinde bulunan genç futbolcu sağ bekin yanı sıra kanatta da görev yapıyor. Hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor.

ALİ'DEN 4 GOL
Ali Akman ise 19 maçta forma giyerken 4 gol+1 asistlik performans ortaya koydu. U18 Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki oyuncu kanatlarda da forma giyebiliyor.

  1. 28.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA