Mutlu yıllar Ahmet Canbaz
Bordo-mavili takımın genç orta saha oyunusu Ahmet Canbaz, 22 yaşına girdi. Yönetim, twitter hesabından yayınladığı mesajla Canbaz'ı kutladı.
Sezon başında Werder Bremen'den 125 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmet Canbaz, 6 maçta toplam 164 dakika şans bulurken gol ve asist üretemedi.
- 28.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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