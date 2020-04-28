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28 Nisan 2020, Salı
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Mutlu yıllar

Mutlu yıllar Ahmet Canbaz

Bordo-mavili takımın genç orta saha oyunusu , 22 yaşına girdi. Yönetim, twitter hesabından yayınladığı mesajla Canbaz'ı kutladı.

Sezon başında 'den 125 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen , 6 maçta toplam 164 dakika şans bulurken gol ve asist üretemedi.

  1. 28.4.2020
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