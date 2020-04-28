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28 Nisan 2020, Salı
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''Kurtuluş Trabzon modelinde''

''Kurtuluş Trabzon modelinde''

'un eski alt yapı koordinatörü ve teknik direktörü Sadi , corona virüsü sonrası tüm kulüplerin 'yaşama' mücadelesi vereceğini söyledi.

, "Artık milyon euro'larla transfer dönemi tarih oldu. Bu modayı sürdürmeye çalışan kulüplerin yaşama şansı olmaz. gibi alt yapısından oyuncu yetiştirip, satan kulüpler ayakta kalacak" dedi.

  1. 28.4.2020
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