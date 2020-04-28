Alexander Sörloth'un yurduna forma
Alexander Sörloth'la aynı yurtta karantinada olan diğer sakinler Norveçli yıldıza yoğun ilgi gösterince yönetim forma jesti yaptı.
Yurtta kalan herkese Trabzonspor forması gönderildi. Bu arada Sörloth, yönetimin temin ettiği spor aletleri ile yurdun boş bir bölümünde verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
- 28.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alexander Sörloth'un yurduna forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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