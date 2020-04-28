Ahmet Ağaoğlu: İki bayramı bir arada yapalım

Trabzonspor'da 'mutfak pasları' akımında Abdülkadir Ömür'ün pasını alan başkan Ahmet Ağaoğlu, mutafağa girip kuru fasulye+pilav yaptı. "Abdülkadir kardeşim pasını aldım çok teşekkür ediyorum. Yemek konusunda fazla yetenekli olmadığını biliyorum ancak futboldaki yeteneğin tüm dünyaya yetiyor" diyen Ağaoğlu şöyle konuştu: "Şu 4 haftada dünya üzerindeki çok az sayıdaki ülke ile kıyaslanacak bir şekilde kontrollü olarak bu fırtınanın içinden rahatlıkla çıkacağımız görüntüsü oluştu. Bunu Sağlık Bakanımızın dediği gibi evde kalmaya borçluyuz. Evden çıkmayın, iki bayramı bir arada yapalım. İnşallah ligin kalan kısmını oynayacağız, başarılı performansımızı devam ettireceğiz ve hayal etmiş olduğumuz noktada bitireceğiz."