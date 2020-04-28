Ahmet Ağaoğlu: İki bayramı bir arada yapalım
Ahmet Ağaoğlu, “Evden çıkmayın, iki bayramı bir arada yapalım” deyip, ekledi: İnşallah ligin kalan kısmını oynayıp, hayal ettiğimiz yerde bitireceğiz.
Trabzonspor'da 'mutfak pasları' akımında Abdülkadir Ömür'ün pasını alan başkan Ahmet Ağaoğlu, mutafağa girip kuru fasulye+pilav yaptı. "Abdülkadir kardeşim pasını aldım çok teşekkür ediyorum. Yemek konusunda fazla yetenekli olmadığını biliyorum ancak futboldaki yeteneğin tüm dünyaya yetiyor" diyen Ağaoğlu şöyle konuştu: "Şu 4 haftada dünya üzerindeki çok az sayıdaki ülke ile kıyaslanacak bir şekilde kontrollü olarak bu fırtınanın içinden rahatlıkla çıkacağımız görüntüsü oluştu. Bunu Sağlık Bakanımızın dediği gibi evde kalmaya borçluyuz. Evden çıkmayın, iki bayramı bir arada yapalım. İnşallah ligin kalan kısmını oynayacağız, başarılı performansımızı devam ettireceğiz ve hayal etmiş olduğumuz noktada bitireceğiz."
- 28.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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