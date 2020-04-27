Saha için hazırlık
Liglerin Haziran'da yeniden başlamasının öngörülmesi diğer kulüpler gibi Trabzonspor'u da harekete geçirdi.
Liglerin Haziran'da yeniden başlamasının öngörülmesi diğer kulüpler gibi Trabzonspor'u da harekete geçirdi. Teknik heyet, mayıs ayının ilk haftasında saha antrenmanlarına başlamayı planlıyor. Koronavirüse tedbir olarak çalışmalar gruplar halinde az futbolcuyla start alacak. Tesislere girişlerde sıkı kontrol uygulanacak. Virüsün etkileri azaldıkça kademeli olarak normal düzene geçilecek.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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