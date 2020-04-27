Millet bahçesi yükseliyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Millet bahçesi yükseliyor

Millet bahçesi yükseliyor

Millet bahçesi yükseliyor

'un eski stadı 'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor.

'un eski stadı 'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Millet Bahçesi'nde inşaat ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından yeşil alanlar, havuz ve kafeteryaların yanı sıra amatör müsabakaların oynanacağı bir çim saha ve otopark da yer alacak.

  1. 27.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Millet bahçesi yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA