Millet bahçesi yükseliyor
Trabzonspor'un eski stadı Hüseyin Avni Aker'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Trabzonspor'un eski stadı Hüseyin Avni Aker'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Millet Bahçesi'nde inşaat ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından yeşil alanlar, havuz ve kafeteryaların yanı sıra amatör müsabakaların oynanacağı bir çim saha ve otopark da yer alacak.
- 27.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Millet bahçesi yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.