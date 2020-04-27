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27 Nisan 2020, Pazartesi
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En verimlileri bugünküler

En verimlileri bugünküler

'nın en verimli yabancıları ise bugünkü kadroda yer alan oldu.

'nın en verimli yabancıları ise bugünkü kadroda yer alan oldu. Bordo-mavili takımın bu sezon ligde attığı 59 golün 50'si lejyonerlerinden geldi. Sörloth 19 golle başı çekerken Nwakaeme 10, Sosa 6, Novak ve Ekuban 3, Pereira, Hosseini, Ndiaye, Da Costa 1'er gol attı. Takımdan ayrılan Avdijaj 1, Sturridge ise 4 kez fileleri havalandırdı.

  1. 27.4.2020
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