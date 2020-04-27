Borsada da fırtına gibi
Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, borsada da yatırımcısını güldürdü.
Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, borsada da yatırımcısını güldürdü. BIST 100 Endeksi son bir ayda yüzde 10.61 oranında yükselirken Trabzonspor yüzde 160, Galatasaray yüzde 75, Beşiktaş yüzde 40, Fenerbahçe ise yüzde 36 değer kazandı. Bordo-mavili kulüp 1 milyar 205 milyon TL piyasa değerine ulaşarak Galatasaray'dan sonra piyasa değeri en yüksek ikinci şirket oldu.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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