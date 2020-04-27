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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Borsada da fırtına gibi

Borsada da fırtına gibi

 Lig'de zirvede yer alan , borsada da yatırımcısını güldürdü.

Lig'de zirvede yer alan , borsada da yatırımcısını güldürdü. BIST 100 Endeksi son bir ayda yüzde 10.61 oranında yükselirken Trabzonspor yüzde 160, yüzde 75, yüzde 40, ise yüzde 36 değer kazandı. Bordo-mavili kulüp 1 milyar 205 milyon TL piyasa değerine ulaşarak Galatasaray'dan sonra piyasa değeri en yüksek ikinci şirket oldu.

  1. 27.4.2020
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