Ağaoğlu 'psikolog' gibi
Başkan Ahmet Ağaoğlu, virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor. Yabancı oyuncular başta olmak üzere hemen hemen tüm oyuncularla birkaç kez görüşme yapan Ağaoğlu, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Başkan sürecin ardından liglerin başlaması durumunda psikolojik olarak takımın hazır olması için elinden geleni yapıyor.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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