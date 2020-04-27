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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Ağaoğlu 'psikolog' gibi

Ağaoğlu 'psikolog' gibi

Başkan , virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor.

Başkan , virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor. Yabancı oyuncular başta olmak üzere hemen hemen tüm oyuncularla birkaç kez görüşme yapan Ağaoğlu, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Başkan sürecin ardından liglerin başlaması durumunda psikolojik olarak takımın hazır olması için elinden geleni yapıyor.

  1. 27.4.2020
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