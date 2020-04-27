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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Abu Fani

’un Haifa’nın 22 yaşındaki ön liberosu Mohammed ile temasta olduğu belirtildi.

Yeni sezona yönelik planlamaları sürdüren için 'den iddiası geldi. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre bordo-mavili kulüp, şu anda kiralık olarak 'da forma giyen Mohammed ile görüşmelere başladı. Bonservisi Maccabi Haifa takımında bulunan 22 yaşındaki ön libero için, "Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Abu Fani, gelecek sezon istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halinde olduğunu yazan gazeteler, Abu Fani'nin Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdiğini hatırlattı.

31 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hapoel Hedera formasıyla ligde bu sezon 22 maçta görev alan Abu Fani, 3 gol attı, 2 de asist üretti. Genç takımlarda 31 kez giydiği milli formayla da 6 kez fileleri havalandıran İsrailli oyuncunun son 2 yılda büyük gelişim kaydettiği vurgulandı.

NWAKAEME'NİN MENAJERİ!

Abu Fani'nin menajerliğini Anthony Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a getiren Viki Vaknin'in yapması transfer iddiasını daha da ilginç hale getirdi.

  1. 27.4.2020
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