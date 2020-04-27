Yeni sezona yönelik planlamaları sürdüren Trabzonspor için İsrail'den transfer iddiası geldi. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre bordo-mavili kulüp, şu anda kiralık olarak Hapoel Hadera'da forma giyen Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladı. Bonservisi Maccabi Haifa takımında bulunan 22 yaşındaki ön libero için, "Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Abu Fani, gelecek sezon Türkiye istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halinde olduğunu yazan gazeteler, Abu Fani'nin Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdiğini hatırlattı.

31 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hapoel Hedera formasıyla ligde bu sezon 22 maçta görev alan Abu Fani, 3 gol attı, 2 de asist üretti. Genç takımlarda 31 kez giydiği milli formayla da 6 kez fileleri havalandıran İsrailli oyuncunun son 2 yılda büyük gelişim kaydettiği vurgulandı.

NWAKAEME'NİN MENAJERİ!

Abu Fani'nin menajerliğini Anthony Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a getiren Viki Vaknin'in yapması transfer iddiasını daha da ilginç hale getirdi.