Trabzonspor’un Haifa’nın 22 yaşındaki ön liberosu Mohammed Abu Fani ile temasta olduğu belirtildi.
Yeni sezona yönelik planlamaları sürdüren Trabzonspor için İsrail'den transfer iddiası geldi. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre bordo-mavili kulüp, şu anda kiralık olarak Hapoel Hadera'da forma giyen Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladı. Bonservisi Maccabi Haifa takımında bulunan 22 yaşındaki ön libero için, "Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Abu Fani, gelecek sezon Türkiye istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halinde olduğunu yazan gazeteler, Abu Fani'nin Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdiğini hatırlattı.
31 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Hapoel Hedera formasıyla ligde bu sezon 22 maçta görev alan Abu Fani, 3 gol attı, 2 de asist üretti. Genç takımlarda 31 kez giydiği milli formayla da 6 kez fileleri havalandıran İsrailli oyuncunun son 2 yılda büyük gelişim kaydettiği vurgulandı.
NWAKAEME'NİN MENAJERİ!
Abu Fani'nin menajerliğini Anthony Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a getiren Viki Vaknin'in yapması transfer iddiasını daha da ilginç hale getirdi.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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