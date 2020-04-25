Türkiye'de durum iyi!

Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa, Arjantin basınına konuştu. TNT Sports'a açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Türkiye'nin corona virüsle çok iyi mücadele ettiğini söyledi. 34 yaşındaki orta saha futbolcu "Ailem, annem, babam hepimiz bir aradayız. Annem ve babam uçuşlar kapanınca burada kaldılar. Onlarla hasret gideriyorum. corona virüsü günlerinde Türkiye'de olduğumuz için şanslıyız. Avrupa'nın önemli bölümünü virüs kötü etkiledi. Türkiye ise bu pandemiye hazırdı" diye konuştu.

"TRABZONSPOR ile olan sözleşmem sezon sonu bitiyor. Şu anda net ifadeler kullanmak doğru değil. Ancak ben daha önce de kalmak istediğimi söylemiştim. Bunu tekrarlayabilirim. Sözleşmemi uzatmak için görüşmeler sürüyor. Açıkça söylemek gerekirse her şey yolunda"