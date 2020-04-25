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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Fırtına yıldız avında! Pazarlıklar başladı

'dan 'ya kanca

Trabzonspor'dan Rezan Çorlu'ya kanca

Gurbetçi avına çıkan Fırtına, bonservisi Bröndby’de bulunan 22 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı. Görüşmeler başladı.

gelecek sezonlardan itibaren yabancı sayısını kademeli olarak düşürmeyi planlıyor. da bu bağlamda gurbetçi avına çıkmıştı.

Öne çıkan isim oldu. 2017 yılında Roma'nın ettiği 22 yaşındaki futbolcu buradan Bröndby'ye transfer olmuştu.

Bu sezonu Lyngby'de kiralık geçiren genç futbolcu scout ekibi tarafından beğenildi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e olumlu şekilde raporlandı. Çimşir'in de Rezan'ın oyun zekasını ve yeteneklerini beğendiği kaydedildi. Bunun üzerine Trabzonspor, 2023'e kadar Bröndby ile sözleşmesi olan genç oyuncu için kulübüyle pazarlıklara başladı.

ARTILARI

* Sol ayağı raket gibi

* Kafası hep yukarıda

* Uzun topları mükemmel

EKSİLERİ

* İkili mücadeleleri eksik

* Savunmaya yardımı az

* Bazen oyundan kopuyor

Rezan Çorlu kariyerinde 75 maça çıktı. 12 gol attı, 15 asist yaptı. 27 gole direkt etkisi oldu.

  1. 25.4.2020
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