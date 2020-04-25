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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Plan: 2 Mayıs’ta idmana başlamak

Plan: 2 ’ta idmana başlamak

Plan: 2 Mayıs’ta idmana başlamak

'da antrenmanların 2 'ta başlatılması için hazırlıklar yapılıyor. Tesislerde futbolcular ve teknik heyetle iç içe olacak personel dışında kimse içeri sokulmayacak.

'da antrenmanların 2 'ta başlatılması için hazırlıklar yapılıyor. Tesislerde futbolcular ve teknik heyetle iç içe olacak personel dışında kimse içeri sokulmayacak. ekibi idmanlara 2 Mayıs'ta başlamayı planlıyor ancak ve ile yapılacak görüşmeler sonucunda tarih sarkabilir
  1. 25.4.2020
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