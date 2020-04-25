Pereira beklemede
Karadeniz Fırtınası’nda Jose Sosa ve Filip Novak ile kontrat uzatma görüşmeleri sürerken Joao Pereira hakkındaki karar sezon sonuna bırakılmıştı. Yönetim 20 yaşındaki Serkan Asan’ın bu sorumluluğu alacak kapasitede olduğunu düşünüyor. Pereira’nın da tam bir profesyonel olması kafaları karıştırıyor. Son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir verecek.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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