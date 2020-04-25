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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Pereira beklemede

Pereira beklemede

’nda ve ile kontrat uzatma görüşmeleri sürerken hakkındaki karar sezon sonuna bırakılmıştı. Yönetim 20 yaşındaki ’ın bu sorumluluğu alacak kapasitede olduğunu düşünüyor. Pereira’nın da tam bir profesyonel olması kafaları karıştırıyor. Son kararı verecek.

'nda ve ile kontrat uzatma görüşmeleri sürerken hakkındaki karar sezon sonuna bırakılmıştı. Yönetim 20 yaşındaki 'ın bu sorumluluğu alacak kapasitede olduğunu düşünüyor. Pereira'nın da tam bir profesyonel olması kafaları karıştırıyor. Son kararı verecek.
  1. 25.4.2020
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