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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Mourinho'nun 1 numarası Uğurcan Çakır!

Mourinho'nun 1 numarası !

Mourinho'nun 1 numarası Uğurcan Çakır!

Tottenham, Uğurcan’ın haricinde Ajax’tan Onana ve Lazio’dan Strahoska’yı düşünüyor. Mourinho ilk sıraya Fırtına’nın kalecisini yazdı.

Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen , yönetimden iyi bir kaleci talep etmişti. Portekizli çalıştırıcının önüne 3 isim konuldu.

'dan . Ajax'tan Andre Onana ve Lazio'dan Thomas Strakosha. Onana ile Tottenham'dan daha büyük kulüpler ilgileniyor ve 24 yaşındaki Kamerunlu eldivenin transferi imkansız olarak görülüyor.

Strakosha ile Uğurcan arasında ise Mourinho'nun tercihinin Trabzonspor'un eldiveni olduğu yazıldı. Ada basınında yer alan haberlerde Uğurcan'ın modern kaleciliğin tüm özelliklerine sahip olduğu yazıldı.

  1. 25.4.2020
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