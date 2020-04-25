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25 Nisan 2020, Cumartesi
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'den teravih namazı paylaşımı!

Hüseyin Türkmen'den teravih namazı paylaşımı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaat şeklinde namaz kılınamıyor. Bu sebepten herkes ibadetini evlerinde gerçekleştirirken, 'un yıldızı 'den bununla ilgili bir paylaşım geldi.

'un 22 yaşındaki stoperi , corona virüsü tedbirleri kapsamında teravih namazını evde kıldı. Sonrasında paylaşım yapan genç stoper Abdülkadir Ömür'ü etiketleyerek, "Görev tamam. #EvdeTeravihNamazı Bizim imam teravihi 20 dakikada kıldırdı. Sizin imam kaç dakikada kıldırdı?" ifadelerini kullandı..

  1. 25.04.2020
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