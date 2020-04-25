Hüseyin Türkmen'den teravih namazı paylaşımı!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaat şeklinde namaz kılınamıyor. Bu sebepten herkes ibadetini evlerinde gerçekleştirirken, Trabzonspor'un yıldızı Hüseyin Türkmen'den bununla ilgili bir paylaşım geldi.
Trabzonspor'un 22 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, corona virüsü tedbirleri kapsamında teravih namazını evde kıldı. Sonrasında paylaşım yapan genç stoper Abdülkadir Ömür'ü etiketleyerek, "Görev tamam. #EvdeTeravihNamazı Bizim imam teravihi 20 dakikada kıldırdı. Sizin imam kaç dakikada kıldırdı?" ifadelerini kullandı..
- 25.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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