Erkan Zengin'den itiraflar! Trabonzonspor ve Ibrahımovic...

Corona virüsü nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirten Erkan Zengin, "Takım antrenmanı çok farklı ve bireysel çalışmalardan iyi verim alınamıyor. Genellikle ayak tenisi ile zaman geçiriyorum." dedi.

34 yaşındaki futbolcu, takımın 2 Mayıs'ta toplanmasına karar verildiğini açıkladı.

"ADANA DEMİRSPOR'UN SÜPER LİG'E ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Erkan Zengin, Adana Demirspor'un Süper Lig şansıyla ilgili de "Şu an için kesin bir şey söylemek gerçekten çok zor. 2 aydır futbol oynamıyoruz. Takımların bir hazırlık dönemi geçirmesi lazım. Kimseyi favori olarak görmüyorum burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür ama ben Adana Demirspor'la Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

"KULÜP BAŞKANIMIZ VE HOCAMIZIN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"

Adana Demirspor'u tercih etmesinde kulüp başkanı ve hocanın çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Zengin, "Çok ateşli bir taraftarı var bu da gerçekten büyük bir etken oldu. Bu takımın içindeki sahiplenme ve transferler de önemli. Burada inanılmaz bir organizasyon vardı." dedi.

"IBRAHIMOVIC'LE 2 SAAT ÖNCE KONUŞTUK"

Ibrahimovic'le de çok yakın dost olduğu bilinen Erkan Zengin yıldız golcüyle ilgili "2 saat önce konuştum onunla. İsveç'te Hammarby ile antrenmanlara çıkıyor. Gayet iyi durumda kendisi. Pozitif bir insan ve beni her zaman güldürüyor. Gerçekten de hiçbir egosu yok. Belki bizim egomuz daha fazladır ondan. Ben çok seviyorum onu." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'A GİTTİĞİME HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Geçtiğimiz yıllarda transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında yaşanan krize de açıklık getirdi.

"Fenerbahçe ile bir protokol imzalamıştık o ara ben İsveç'e gitmiştim. Eskişehirspor da beni arayıp Trabzonspor'a gideceğimi söyledi. Bende bu karara hiçbir şey yapamadığımı Fenerbahçe'ye söyledim. O yüzden Trabzonspor ile anlaştım ve orada mutluydum. Trabzonspor'a gittiğime hiç pişman olmadım."

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANIRSA ARALARINDA BAŞAKŞEHİR'İ FAVORİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Erkan Zengin "Maçlar seyircisiz oynanırsa aralarında Başakşehir'i favori olarak görüyorum. Çünkü taraftarı olan takımlar bundan etkilenecektir. Geçen sene taraftar baskısından dolayı Galatasaray derbisinde yapamadılar. Trabzonspor'un da büyük bir taraftarı var o da bundan etkilenebilir." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu Messi mi Ronaldo mu yoksa Ibrahimovic mi sorusuna tabiî ki İbrahimovic şeklinde cevap verdi. Ayrıca Jimmy Durmaz'la da çok iyi arkadaş olduğunu vurgulayan Erkan Zengin, "Jimmy ve Ibrahimovic'in olduğu karantina evi de süper olurdu" dedi.