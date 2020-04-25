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25 Nisan 2020, Cumartesi
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‘Doğru kararmış’

‘Doğru kararmış’

 da , Al-İttihad'tan ayrıldıktan sonra kulüplerinden de teklif almıştı.

da , Al-İttihad'tan ayrıldıktan sonra kulüplerinden de teklif almıştı. , ve 'nin de istediği tecrübeli futbolcu rotasını 'a kırmıştı. 33 yaşındaki stoper "İstanbul kulüpleri beni beklettiler sonra almak istediler. Ben o sırada Trabzonspor'u tercih etmiştim bile. Kararımda da haklıymışım" dedi.
  1. 25.4.2020
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