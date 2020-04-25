Al-Hilal'in Ekuban ısrarı! Dev bütçe hazırlandı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban transferin gözdesi konumuna geldi. Al-Hilal'in 26 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi. Bordo-mavili takımın Ekuban için gelen ilk teklifi reddettiği öğrenilirken, Arabistan Ligi ekibi, Ganalı futbolcu için dev bir bütçe hazırladı.
Al-Hilal, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmayı istiyor. Ganalı futbolcu için ilk teklifini yapan Arabistan ekibi, bordo-mavili takıma yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Al-Hilal'in Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic, Suriyeli oyuncu Ömer-Al-Soma'nın yanına Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı transfer etmeyi düşünüyor.
10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
Haberde, Al-Hilal'in Karadeniz temsilcisi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı yıldız için 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. 26 yaşındaki Ekuban çıktığı 25 maçta 8 gol ve 6 asist ile oynadı.
NWAKAEME DE LİSTEDE
Ayrıca, Suudi Arabistan kulübü bir başka Trabzonsporlu oyuncu Anthony Nwakaeme'yi de kadrosuna katmak istiyor. Bordo-Mavili takım Nwakaeme için 12-13 milyon Euro arası bir bedel istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Nijeryalı oyuncu; bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asist kaydetti.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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