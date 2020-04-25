Al-Hilal'in Ekuban ısrarı! Dev bütçe hazırlandı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Al-Hilal'in Ekuban ısrarı! Dev bütçe hazırlandı

Al-Hilal'in Ekuban ısrarı! Dev bütçe hazırlandı

Al-Hilal'in Ekuban ısrarı! Dev bütçe hazırlandı

ekiplerinden 'un yıldızı transferin gözdesi konumuna geldi. Al-Hilal'in 26 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi. Bordo-mavili takımın Ekuban için gelen ilk teklifi reddettiği öğrenilirken, Arabistan Ligi ekibi, Ganalı futbolcu için dev bir bütçe hazırladı.

Al-Hilal, 'un golcü oyuncusu 'ı kadrosuna katmayı istiyor. Ganalı futbolcu için ilk teklifini yapan Arabistan ekibi, bordo-mavili takıma yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Al-Hilal'in Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic, Suriyeli oyuncu Ömer-Al-Soma'nın yanına Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı etmeyi düşünüyor.

10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
Haberde, Al-Hilal'in temsilcisi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı yıldız için 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. 26 yaşındaki Ekuban çıktığı 25 maçta 8 gol ve 6 asist ile oynadı.

NWAKAEME DE LİSTEDE
Ayrıca, Suudi Arabistan kulübü bir başka Trabzonsporlu oyuncu Anthony Nwakaeme'yi de kadrosuna katmak istiyor. Bordo-Mavili takım Nwakaeme için 12-13 milyon Euro arası bir bedel istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Nijeryalı oyuncu; bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asist kaydetti.


  1. 25.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Al-Hilal'in Ekuban ısrarı! Dev bütçe hazırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA