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24 Nisan 2020, Cuma
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Nwakaeme: Evde kalalım

Nwakaeme: Evde kalalım

ekibinin tecrübeli hücum oyuncusu herkesin "Evde kal" çağrılarına uyması gerektiğini söyledi.

ekibinin tecrübeli hücum oyuncusu herkesin "Evde kal" çağrılarına uyması gerektiğini söyledi. Nijeryalı yıldız "Biz kurallara ne kadar uyarsak corona virüsten o kadar çabuk kurtuluruz. Biz de futbolu çok özledik. Taraftarımızla birlikte gol sevinci kutlamayı özledik. Güzel günlere az kaldı" dedi.
  1. 24.4.2020
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