Kral Sörloth karantinada - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Kral Sörloth karantinada

Kral Sörloth karantinada

Kral Sörloth karantinada

Gol krallığında ilk sırada bulunan , koronavirüs sebebiyle ülkesi Norveç'e gitmişti.

Gol krallığında ilk sırada bulunan , koronavirüs sebebiyle ülkesi Norveç'e gitmişti. 'un antrenmanlara yeniden başlayacağı tarih yaklaşınca 24 yaşındaki futbolcu şehre döndü. Özel uçakla Trabzon'a gelen yıldız futbolcu evine gitti. 14 günlük mecburi karantina sonrası teste tabii tutulacak.
  1. 24.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kral Sörloth karantinada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA