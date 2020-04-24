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24 Nisan 2020, Cuma
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Gurbette ava çıkacak

Gurbette ava çıkacak

’un scout ekibi yerli sayısını artırmak için ’daki Türkleri raporladı.

da diğer kulüpler gibi koronavirüsten etkilendi. Gelirlerin azalmasıyla gelecek sezon maliyetlerini şimdiden düşürmeye çalışan bordo-mavili kulübün izleyeceği yol haritası da belli oldu. temsilcisi, gelecek yıllardan itibaren yabancı sayısının düşme ihtimalini de düşünerek 'daki gurbetçileri gündemine aldı. Fırtına'nın scout ekibi gurbetçileri izliyor, beğenilen isimler teknik direktör Hüseyin Çimşir'e raporlanıyor. Çimşir de yardımcılarıyla birlikte bu isimleri tek tek değerlendiriyor. Elemeler sonucunda beğenilen futbolcular için kendileri ve kulüpleriyle temas kurulacak.
  1. 24.4.2020
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