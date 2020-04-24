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24 Nisan 2020, Cuma
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Durmadan çalışıyoruz

Durmadan çalışıyoruz

Abdulkadir , corona virüsü günlerinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirtti.

Abdulkadir , corona virüsü günlerinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirtti. Başarılı orta saha oyuncusu "Hepimiz futbolu çok özledik ancak bu virüsün bir an önce bitmesi için herkes fedakarlık yapmalı. Evde kal çağrılarına ne kadar çok uyarsak hepimiz özgür günlere o kadar çabuk kavuşuruz" diye konuştu.
  1. 24.4.2020
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